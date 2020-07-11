الكاظمي يفتتح معبراً مع إيران ويسمح بإطلاق النار على المهربين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعاد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، السبت، افتتاح منفذ مندلي الحدودي للتبادل التجاري الجزئي مع إيران. وخوّل القوات الأمنية بإطلاق النار على المتجاوزين على المنافذ الحدودية، مشدداً على أن «مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت، ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ».

وأضاف الكاظمي، خلال زيارته لمعبر «مندلي» الحدودي مع إيران، أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عمليات إنزال جوي فجر السبت وتمت السيطرة على منفذ مندلي الحدودي مع إيران، كما أن هنالك عمليات كبرى ستنطلق خلال الساعات القادمة. وأكد رئيس الوزراء العراقي أن «الحرم الجمركي بات تحت حماية قوات عسكرية»، مشيراً إلى أن «زيارته للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه لم يعد لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية كافة، وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد لأنه مطلب جماهيري».

وكانت قيادة العمليات العراقية المشتركة أعلنت، في وقت سابق السبت، سيطرتها على منفذي المنذرية ومندلي (سومار) مع إيران بشكل كامل، وذلك ضمن خطة إنهاء سيطرة الجماعات المتنفذة على المنافذ الحدودية.

وقال نائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير كامل الشمري: إنه بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت عمليات «أبطال العراق» المرحلة الرابعة، لملاحقة بقايا الإرهاب، وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى، مع تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع إيران، والدخول بعمليات خاصة ضمن المناطق التي استغلتها عناصر «داعش» للتواجد وتنفيذ عملياتها الإرهابية، وهي المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة.