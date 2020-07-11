تحذير من الكنيسة بشأن نسخ "إنجيل المسيح"

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الكنيسة القول إن "هناك مجموعات مجهولة تتوجه إلى المسيحيين، وتحاول أن تقدم لهم مجانا كتبا مزورة للإنجيل المقدس، وتلح عليهم لقبولها".

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وأعلنت الكنيسة رفضها التام لـ"محتوى هذه الكتب وغيرها من الكتب الفاسدة التي تحاول أن تجذب القاريء بإقحام عبارة "إنجيل المسيح" في عناوينها".

وأشادت الكنيسة ببيان دار الكتاب المقدس في مصر، لكونها الجهة الوحيدة التي تتولى مسؤولية طبع الكتاب المقدس وتوزيعه من خلال الكنائس إلى جانب مكتبات الدار.

وأكدت الكنيسة القبطية على رفضها التام لهذه الكتب، التي يتنافى محتواها بشكل كامل مع أساسيات الإيمان المسيحي.

وأهابت لكنيسة بالجهات المعنية الوقوف بحزم ضد من يقف وراء هذه الإصدارات الملفقة والكاذبة التي تعبث بالسلام المجتمعي من التلاعب بنصوص الكتب المقدسة.