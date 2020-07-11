الكاظمي يشهد انطلاق المرحلة الرابعة من عمليات أبطال العراق العسكرية

ذكر ذلك المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في سلسلة تدوينات على "تويتر"، اليوم السبت.
وقال: "خلال زيارته محافظة ديالى للإشراف على انطلاق عمليات أبطال العراق المرحلة الرابعة، حيا رئيس الوزراء جهود قواتنا البطلة وهي تلاحق أهدافا عالية الأهمية للعدو والخلايا النائمة التي تشكل تهديدا على عدد من المناطق".
ولفتت إلى قول الكاظمي: "عملياتنا هي من أجل توفير الحماية لأبناء شعبنا في المناطق التي انطلقت منها العمليات الإرهابية وسنستمر في ملاحقة أي تهديد للعصابات الإرهابية".
وأضاف الكاظمي: "أوصيكم بحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم والتمسك بالأرض بعد انتهاء العمليات".
وأكد رئيس الوزراء العراقي حرصه على الحفاظ على تماسك الدولة العراقية بالقو: "ليس لدي حزب، والشعب هو حزبي، ومشروعي الوحيد هو العبور بالدولة وتحقيق مطلب الشعب بانتخابات عادلة"، مضيفا: "لن نسمح لأحد بأن يهدد بهدم الدولة".
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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من هو رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي؟
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