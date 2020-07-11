ملك الأردن يبحث مع القيادة المركزية الأمريكية التطورات الإقليمية وجهود محاربة الإرهاب

وأفادت نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني، بأن "الملك عبد الله الثاني استقبل، اليوم السبت، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، في اجتماع جرى خلاله بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصا في المجالين العسكري والأمني".

وتناول اللقاء "التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

كما تطرق إلى الجهود المبذولة إقليميًا ودوليًا في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.

وحضر اللقاء مستشار العاهل الأردني للاتصال والتنسيق، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، والوفد المرافق لقائد القيادة المركزية الأميركية.

وترتبط عمان وواشنطن بعلاقات تعاون عسكري متميزة منذ سنوات، وتشترك القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الأميركية في أعمال تدريب دورية، أهمها التمرين العسكري "الأسد المتأهب" الذي يجري منذ العام 2011 بشكل سنوي بمشاركة وحدات برية وبحرية وجوية من الجانبين.