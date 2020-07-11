شاهد.. طائرات وبوارج مصرية تضرب أهدافها بدقة ناحية ليبيا وتجبرها على الهروب

ووفقا لبيان الجيش المصري، يأتي ذلك فى إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة في إحدى مراحل المناورة "حسم 2020".

وأضح أن "هذه المناورة على الاتجاه الإستراتيجي الغربي نظراً لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة".

وبدأت المرحلة بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة من خلال عدد من الطائرات متعددة المهام لمراكز القيادة للعدو، وذلك تزامناً مع تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ.

وقامت الوحدات البحرية بتنفيذ رمايات للمدفعية البحرية بالأعيرة المختلفة، والضغط على الغواصات المعادية بمناطق عملها بواسطة قذائف الأعماق الصاروخية التى أصابت أهدافها بدقة مما أجبرها على الهروب وعدم تهديد التشكيل البحري.

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كما نفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية إغارة ناجحة على هدف ساحلي وذلك باستخدام الزوارق السريعة التى تم دفعها من على حاملة المروحيات من طراز (ميسترال)، فيما واصلت المدمرات والفرقاطات البحرية إطلاق عدد من الصواريخ سطح/سطح إضافة إلى قيام إحدى الغواصات بإطلاق صاروخ عمق/سطح وقيام إحدى التشكيلات الجوية بتنفيذ رمايات صاروخية جو/سطح، بالتزامن مع تنفيذ عملية إبرار ناجحة لعناصر الصاعقة على الساحل مع وصول وسائط الإبرار على الشاطئ تحت ستر الحماية الجوية والوقاية المحققة من وسائل الدفاع الجوي.

واختتمت الفعاليات بإطلاق الوحدات البحرية لعدد من صواريخ الهاربون والهاربون المكبسل من المدمرات والغواصات كما قامت عدد من الطائرات بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة على الأهداف السطحية المعادية على الساحل وتأمين عملية الإبرار المنفذه.

كما تم التدريب على أساليب القتال المختلفة واختيار الأنسب لتحقيق المهام فى أقل وقت ممكن وبأقل خسائر ممكنة.