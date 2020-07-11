مصر تستقبل دفعة جديدة من عربات القطار الروسية.. صور

وقال كامل الوزير، إن "العربات التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية هي 10 عربات درجة ثالثة، في انتظار وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35 عربة لكل دفعة، وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد". وأضاف أن "صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية". وتعد هذه الصفقة أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديد المصرية وشركة "ترانسماش" الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

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