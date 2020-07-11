12 إصابة بكورونا في إدلب.. وهروب 3 محجورين من مشفى باب الهوى

وأضافت المصادر لمراسل "سبوتنيك" أن "معظم الإصابات نجمت عن مخالطة طبيب مصاب بالفيروس في مشفى باب الهوى التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم جبهة النصرة (المحظور في روسيا)، وقدر عدد مخالطيه بنحو 80 شخصا حتى الآن، في حين تم تشخيص 12 إصابة مبدئية بالفيروس بعد أخر مسحات أظهرت نتائج إيجابية".
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ويعد معبر باب الهوى شريان اقتصادي هام كان يربط أسواق الخليح بأوروبا عبر البر السوري، فيما اليوم بات ممرا لعمليات التهريب التي يديرها تنظيم "النصرة".
ويسيطر تنظيم "جبهة النصرة" على كامل مقطع غرب وشمال غرب إدلب من الشريط الحدودي السوري التركي، إلى جانب تنظيمات أخرى تسيطر على بعض أجزائه الجنوبية الغربية إضافة إلى قسم منه بريف اللاذقية الشمالي.
في سوريا بشكل عام، ولغاية يوم أمس الجمعة، سجلت وزارة الصحة 22 إصابة بفيروس كورونا ما رفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 394، بالإضافة لوفاة حالتين من الإصابات المسجلة مايرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 16.
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