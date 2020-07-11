عاهل الأردن وقائد "المركزية الأمريكية" يبحثان التعاون العسكري

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وقائد القيادة المركزية الأميركية، الفريق أول كينيث ماكينزي، السبت، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصا في المجالين العسكري والأمني.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبد الله، للمسؤول الأمريكي، بالعاصمة عمان.

ووفق ما أوردته وكالة الأتباء الأردنية الرسمية "بترا"، فقد تناول اللقاء "التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

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كما تطرق اللقاء، حسب المصدر ذاته، إلى "الجهود المبذولة إقليمياً ودولياً في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي".

ولم تحدد الوكالة الأردنية موعد وصول المسؤول العسكري الأمريكي للمملكة، ومدة زيارته لها.

وتأتي زيارة ماكينزي في وقت شهدت فيه المملكة، مؤخراً، وفاة جندي أمريكي على أراضيها؛ إثر "حادث مؤسف"، لم تحدد تفاصيله.

والأردن، عضو في تحالف دولي، تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، في الجارتين سوريا والعراق، وترتبط عمان وواشنطن بتعاون عسكري وثيق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.