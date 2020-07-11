كورونا.. 4 وفيات بعمان واثنتان بفلسطين

الخليج 365

سجلت عمان السبت، 4 وفيات بفيروس كورونا، فيما أعلنت فلسطين تسجيل حالتي وفاة، بحسب إحصاءات رسمية.

وقالت وزارة الصحة، إنها سجلت 4 وفيات، و1083 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"، و1030 حالة تعافٍ.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 54 ألفاً و697، بينها 248 حالة وفاة، و35 ألفاً و255 حالة شفاء.

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فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل حالتي وفاة، و 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وأضافت في بيان أن أعلى عدد في الإصابات تم تسجيلها في مدينة الخليل، حيث وصلت إلى 328.

وبحسب الوزارة وصل إجمالي الإصابات إلى 6688، بينها 32 وفاة، و829 حالة شفاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.