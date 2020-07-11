الصحة .. تسجيل 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 11 يوليو 2020، تسجيل 2994 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 229480 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2370 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 165396 حالة ولله الحمد.

وأكدت “الصحة” تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2181 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 62903 والحالات الحرجة 2230 حالة.

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