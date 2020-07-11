استئناف كأس “ليبرتادوريس” في سبتمبر المقبل

قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) الليلة الماضية إن مباريات كأس ليبرتادوريس للأندية سيتم استئنافها في سبتمبر المقبل بعد توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسيعود 32 فريقا منافسا في نسخة القارة من دوري الأبطال لاستئناف المباريات بداية من 15 سبتمبر بدون جماهير ووفقا لإجراءات احترازية وضعت لمنع أي انتشار إضافي للفيروس.

وأضاف الكونميبول أن كأس سودامريكانا، البطولة القارية الاخرى التي تعادل الدوري الأوروبي، يمكن استئنافها بداية من 27 أكتوبر المقبل.

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ومن المتوقع إقامة نهائيات البطولتين في الأسبوع الأخير من يناير كانون الثاني 2021.

ولا يزال ينافس 32 فريقا في بطولتي ليبرتادوريس وسودامريكانا حيث توقفت البطولتان في 18 مارس الماضي مع انتشار الجائحة في جميع أنحاء العالم.

ولم تُستأنف معظم البطولات المحلية في أمريكا الجنوبية إذ أن البرازيل، الدولة التي شهدت أكثر حالات الوفاة جراء الفيروس بعد الولايات المتحدة، الوحيدة بين الدول الرئيسية في القارة التي استأنفت نشاط كرة القدم.