شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة تشكو «واقعة مفجعة» في مستشفى خاص.. و«الصحة» تتفاعل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - مواطنة تشكو “واقعة مفجعة” في أحد المستشفيات الخاصة

مطالبة مريض بدفع المال وهو منوم بغرفة الطوارئ

تفاصيل الواقعة بالكامل هنـــا:

#عاجل (تحت)

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متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت وزارة الصحة مع شكوى مواطنه بعد نشرها معاناة أحد المرضى من سوء معاملةمستشفى خاصعبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت “المواطنة” في تغريدة أشارت فيها لحساب الوزارة على موقع “تويتر” :”للأسف مستشفى خاص نسيت دورها الأساسي في معالجة المرضى والتخفيف عنهم وتطالب مريض بدفع المال وهو منوم بغرف الطوارئ، لايتحرك ولم يكمل علاجه”، وتابعت “تأثرت كثيرا وأنا مرافقه لوالدي في الغرفة المجاورة والمريض يطلب منهم الانتظار لحين يكمل علاجه ويتوعدهم بالشكوى لوزارة الصحة لسوء المعاملة”.

وتجاوبت وزارة الصحة بشكل عاجل مع الشكوى اليوم (السبت)، موضحة أنها خصصت الرقم 937 لتلقي كافة الملاحظات والشكاوى على المنشآت الصحية، وطالبت المواطنين في حالة وجود أي ملاحظة التواصل معها عن طريق الاتصال بالرقم، أو عبر الرسائل الخاصة، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.