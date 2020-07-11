رئيس الوزراء العراقي يوجه بإطلاق النار على متجاوزي منفذ مندلي

وصرح المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، بأن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خوّل القوات الأمنية إطلاق النار على متجاوزي منفذ مندلي".
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وقال بهزاد باباخاني، إن المحافظة لديها حدود مشتركة مع العراق بطول 371 كيلومترا، توجد فيها خمسة معابر حدودية رسمية هي سومار (يقابله معبر مندلي في ديالى)، خسروي (يقابله معبر المنذرية في ديالى)، برويز خان (يقابله معبر زرباطية في واسط)، شيخ صالح (يقابله معبر بشته في إقليم كردستان) وشوشمي (يقابله معبر طويلة في إقليم كردستان)، يصدر منها قرابة نصف صادرات السلع الإيرانية غير النفطية إلى العراق، وفقا لـ "السومرية نيوز".
وأضاف باباخاني، منذ ما يقرب من شهرين، وبسبب تفشي فيروس كورونا، تم إغلاق معبري (شوشمي وشيخ صله) من قبل العراق، وقد أعيد فتحهما رسميًا أمس مع مراعاة البروتوكولات الصحية، ويقوم التجار حاليا بالمبادلات التجارية عبر هذين المعبرين".
وأكد أن سوق شيخ صالح الحدودية تصدر البلاط والسراميك والمواد الغذائية والمعدنية والمنتجات الفلزية والبلاستيكية، وتوفر 1000 فرصة عمل.
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