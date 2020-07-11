قرقاش: نثق في حكمة السعودية وحزمها

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دبي: أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، وضوح موقف الإمارات تجاه أزمة قطر، مشيرًا إلى ثقة الدولة بحكمة السعودية وحزمها.

ومن خلال تغريدة في حسابه الرسمي على «تويتر» شدد قرقاش على أن «موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها».

أضاف قرقاش: «في هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة».

