شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جازان تفتح باب القبول للعام المقبل.. وتحدد آخر موعد لتأكيد الترشيح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت جامعة جازان، اليوم السبت، عن موعد فتح بوابة القبول للطلبة والطالبات السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكتروني ابتداءً من بعد غدٍ.

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وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد فقيهي أن فترة استقبال الطلبات ستستمر لمدة ٦ أيام، حيث ستغلق بوابة القبول الإلكتروني يوم السبت القادم، فيما ستعلن نتائج الترشيح المبدئي يوم الثلاثاء 30 من شهر ذي القعدة الحالي.

وبين فقيهي أن آخر موعد لتأكيد خيارات الترشيح هو يوم الخميس الثاني من شهر ذي الحجة القادم، وسيكون الإعلان النهائي للقبول يوم السبت ٤ ذي الحجة، فيما سيتاح تعديل القبول إلكترونيا على المقاعد الشاغرة خلال الفترة من 5 وحتى 7 من شهر ذي الحجة، مشددا على أهمية الدقة في ترتيب الرغبات بحسب أولويات الطالب في القبول.

وأشـار إلى أن عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها وإجراءاتها، بدءا من إدخال الطالب للبيانات، وحتى فرز الأسماء تنافسياً بناء على النسبة المؤهلة للتخصصات العلمية والنسبة الموزونة للتخصصات النظرية وصولا لإعلان النتائج، وأن نظام القبول في الجامعة لا يتطلب تقديم أي مستندات، وسيتم سحب البيانات الخاصة بالطلبة ‏عبر برنامج التعاملات الإلكترونية “يسر”.