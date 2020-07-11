شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز قول«أعوذ بالله من غضب الله»؟.. «الشيخ المصلح» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجاب الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم، على تساؤل بشأن “هل يجوز أن نقول أعوذ بالله من غضب الله؟”.

Advertisements

وقال الشيخ المصلح خلال استضافته على “قناة الرسالة”، إن قول أعوذ بالله من غضب الله لا بأس به، وهو بمعنى أننا نحتمي ونعتصم به عز وجل.

وأضاف “أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك”، هذا الحديث في الصحيح وهو من الأحاديث المحفوظة من دعائه صلى الله عليه وسلم.

وتابع الشيخ المصلح: “السخط هو الغضب، فالاستعاذة برضا الله من غضبه، فلا بأس بهذا، ومعناه أننا نحتمي به ونعتصم به أن يحل بنا ما يكون من سخطه وغضبه جل في علاه”.