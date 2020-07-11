شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق»: غداً تبدأ «جمرة القيظ» ومدتها 39 يوماً.. أشد الأيام حراً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع دكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن يكون اليوم السبت آخر مربعانية القيظ وغداً الأحد أول جمرة القيظ وتعتبر امتداداً للأيام الأحر في السنة ومدتها 39 يوماً.

وأضاف “الزعاق” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “في هذه المرحلة تبدأ الرطوبة بالتشكل على السواحل وتتخلق السحب الكاتمة للأجواء”.

Advertisements

وأشار “الزعاق” إلى انتهاء هذه الفترة يبدأ الحر اللاهب ينكمش وسنحس ببداية تحسن الأجواء في الثلث الأول من محرم القادم (أول سبتمبر)، بمشيئة الله.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا حارً إلى شديد الحرارة على منطقتي الرياض و الشرقية.

فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (نجران، مكة المكرمة، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير.