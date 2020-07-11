شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق»: غداً تبدأ «جمرة القيظ» ومدتها 39 يوماً.. أشد الأيام حراً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع دكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن يكون اليوم السبت آخر مربعانية القيظ وغداً الأحد أول جمرة القيظ وتعتبر امتداداً للأيام الأحر في السنة ومدتها 39 يوماً.
وأضاف “الزعاق” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “في هذه المرحلة تبدأ الرطوبة بالتشكل على السواحل وتتخلق السحب الكاتمة للأجواء”.
وأشار “الزعاق” إلى انتهاء هذه الفترة يبدأ الحر اللاهب ينكمش وسنحس ببداية تحسن الأجواء في الثلث الأول من محرم القادم (أول سبتمبر)، بمشيئة الله.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا حارً إلى شديد الحرارة على منطقتي الرياض و الشرقية.
فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (نجران، مكة المكرمة، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير.
كانت هذه تفاصيل خبر «الزعاق»: غداً تبدأ «جمرة القيظ» ومدتها 39 يوماً.. أشد الأيام حراً (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.