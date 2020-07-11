شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج الاختبار التحصيلي اليوم عبر تطبيق «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعلن “هيئة تقويم التعليم والتدريب”، مساء اليوم السبت، نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام 1441هـ – 2020مـ.

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وقالت الهيئة: إنه “يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على النتيجة من خلال تطبيق توكلنا، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”.

وأوضحت أنه في حال لم تظهر نتيجة أحد الطلاب في التطبيق، فإنه يمكن الاطلاع على التفاصيل في ملف الطالب الشخصي بموقع “قياس”.

وأكد حساب تطبيق “توكلنا” على موقع “تويتر”، أنه فور رصد النتيجة من هيئة تقويم التعليم والتدريب سوف يتم تنبيه المستخدم من خلال نافذة منبثقة تظهر له على الشاشة فيها نوع الاختبار والنتيجة، لافتاً إلى أنه من ليس لديه حساب في أبشر يمكنه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في أبشر من خلال خدمة في أبشر باسم “تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا”، بعد إتمام ذلك يمكنه التسجيل بالتطبيق.