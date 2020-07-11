بالصور: مراكز التسوق في دبي تستأنف رحلة السعادة

لطالما كانت مراكز التسوق في دبي من الوجهات التي يرتادها عشاق التسوق من داخل الدولة وخارجها، فقد تميّزت بمفاهيمها المتنوعة، وضخامة ورقي مبانيها ومساحاتها الكبيرة، والأهم من ذلك احتضانها لأشهر الماركات العالمية. فتجربة التسوق في دبي فريدة، فهي تلبي كافة الأذواق ومتطلبات مرتاديها، وتعتبر متنفساً لهم. وجرى إطلاق الدورة الثالثة والعشرين من مفاجآت صيف دبي لتجلب المرح إلى السكان والزوار على حد سواء بعد إعلان دبي إعادة فتح أبوابها أمام الزوار يوم 7 يوليو. وتشمل حملة مفاجآت صيف دبي التي تستمر لسبعة أسابيع حتى يوم 29 أغسطس، عيد الأضحى وموسم العودة إلى المدارس، لتقدم تشكيلة واسعة من الصفقات والعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية طوال موسم الصيف.

فالعائلات تجد ما تصبو إليه، حيث إن لدى الآباء والأمهات الكثير من الخيارات للتسوق وتناول أشهى المأكولات، وكذلك التجول في ردهاتها الواسعة، كما أنهم يجدون سعادتهم في رؤية أطفالهم وهم يستمتعون بقضاء أجمل الأوقات في الألعاب المتنوعة ومناطق الترفيه التي تميز كل مركز عن الآخر، فضلاً عن أنها وخلال فصل الصيف تكون الملاذ والخيار المفضل للجميع.

وها هي مراكز التسوق في دبي تعاود نشاطها بعد انقطاع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حيث تأتي هذه الخطوة في سياق الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية وإعادة الحياة إلى طبيعتها بصورة مرحلية، مع التشديد على مواصلة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تضمن سلامة وصحة جميع الزوار والعاملين في تلك المراكز.

وشهدت مراكز التسوق في دبي حركة نشطة من قبل العائلات مع السماح لكافة الفئات العمرية بدخولها، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، حيث توافد إليها الزوار الذين التزموا بكافة الاشتراطات التي أقرتها الجهات الرسمية ومن بينها وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الأشخاص والمسافة الآمنة التي يجب ألا تقل على مترين، وكذلك استخدام المعقمات وقياس درجة الحرارة قبل الدخول إلى مراكز التسوق، فيما ساهمت العروض الترويجية التي تقدمها مراكز التسوق في جذب المتسوقين والزوار. وقد عبروا عن شوقهم وحرصهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي مرة أخرى بعد أن تسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في عدم إتاحة المجال أمامهم للاستمتاع ببهجة التسوق في دبي لنحو ثلاثة أشهر تقريباً.

كما ستكون مراكز التسوق في دبي من الوجهات الأولى التي يرغب السياح من مختلف دول العالم بزيارتها مع استئناف استقبال الزوار الدوليين في السابع من شهر يوليو المقبل.