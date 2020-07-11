شكرا لقرائتكم خبر عن «كابيتال انتليجنس» تؤكد النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” ثبتت وكالة «كابيتال انتليجنس» العالمية التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة عند «AA-». وبالنسبة للتصنيف قصير الأجل للعملة الأجنبية والمحلية فتم تثبيته أيضاً عند «A1+». مع نظرة مستقبلية وتوقعات مستقرة للتصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات.

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