مصبح: ندعم دبي مركزاً محورياً في التجارة الإلكترونية

قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي إن دبي ستؤدي دوراً رئيسياً في تطوير قطاع التجارة الإلكترونية خلال السنوات المقبلة وأن الفرصة مواتية لتصبح الإمارة مركزاً محورياً في مزاولة أعمال التجارة الإلكترونية عبر الحدود خاصة في أسواق إفريقيا والخليج والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، حيث تصدرت إمارة دبي، مؤخراً المرتبة الأولى في قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعود ذلك إلى الابتكارات المستمرة في مجال التبني الرقمي، وتزايد أعداد المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا، إلى جانب وجود البنية اللوجستية عالمية المستوى، مشيراً إلى أن جمارك دبي تدعم توجه الإمارة لتصبح عاصمة عالمية في التجارة الإلكترونية عبر إطلاقها منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، الأولى من نوعها في المنطقة، لتحفيز شركات التجارة الإلكترونية من أجل تأسيس مراكز توزيع إلكترونية لها في دبي، وتعتمد المنصة على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة و(البلوك تشين) وأتمتة العمليات، لدعم احتياجات جميع الشركاء في سلسلة الإمداد والتوريد للتجارة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال ترؤس مصبح الاجتماع الثاني لأعضاء المجلس الاستشاري لجمارك دبي عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور مجموعات العمل والتجارة، والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في جمارك دبي، حيث رحب بالحضور مؤكداً أن جمارك دبي وشركات القطاع الخاص تعمل بروح الفريق الواحد وهو ما انعكس على النمو الكبير في عدد المعاملات الجمركية حيث أنجزت الدائرة أكثر من 6 ملايين معاملة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، منها

99.2 % عبر القنوات الذكية والإلكترونية وأقل من 1% عبر القنوات الأخرى.

وناقش الاجتماع دور المحفزات الاقتصادية بشكل عام والقطاع التجاري خاصة التي أطلقتها حكومة دبي في استجابة فورية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وانعكاساتها الإيجابية على دعم التجارة واستمرارية عمل الشركات في ظل الظروف الراهنة، كما تناول اللقاء مرحلة ما بعد كورونا والفرص التي أفرزتها هذه الجائحة وكيفية الاستفادة منها ويأتي في مقدمتها تعزيز عمليات التجارة الإلكترونية التي حققت نجاحات كبيرة في ظل الإجراءات الاحترازية وعمليات الإغلاق التي طبقتها معظم دول العالم.

رجال الأعمال

وقال لاكي رامتشانداني، المدير التنفيذي لمجموعة أعمال قطاع التجزئة في دبي: «نشكر حكومة دبي وجمارك دبي على تعاونهما ودعمهما الدائم للشركات ونثمن المحفزات التي وجهت بتنفيذها القيادة برد ما قيمته 1% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها في السوق المحلي للدولة والمسجل بيانها الجمركي بوضع الاستيراد خلال الفترة من 15/03/2020 ولغاية 30/06/2020 والتي أثمرت نجاحات كبيرة وانتعاشاً للشركات ونتطلع أن يتم تمديد فترة السماح لمرحلة أخرى».

وفي مداخلته أكد خالد الطاير عضو اللجة التنفيذية لقطاع التجزئة على أهمية التجارة الالكترونية التي تعتبر من أعمدة الاقتصاد المعاصر، حيث ستشكل نسبة 20% إلى 40% من مجمل الاقتصاد في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن منصة جمارك دبي للتجارة الإلكترونية ستسهم بشكل كبير في دعم هذا القطاع خلال السنوات القادمة.

وأشار مادو ماداثل عضو مجلس الإدارة في جمعية وكلاء الملاحة بدبي إلى أن تحديات جائحة كورونا طالت الجميع، وهذه التحديات كشفت لنا أهمية الشحن باعتباره الشريان الرئيسي في التجارة والاقتصاد. واجهنا تحديات إغلاق بعض الدول والوضع الآن أفضل من السابق.

ومن جانبه قال توحيد عبد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات إن قطاع الذهب والمجوهرات يعتمد بنسبة 80%: 85 % على إعادة التصدير، والذهب سلعة يتم نقلها عبر المطارات لذلك فالمطار هو الشريان الحيوي لهذه التجارة، مشيراً إلى وجود 1184 شركة تعمل في تجارة الذهب في دبي وعدد المستثمرين في شركات تجارة الذهب يبلغ 6992 مستثمراً، وعدد العاملين في المجال يصل إلى نحو19035 شخصاً.

وأكد بريم كومار، المستشار المؤسسي في مجلس الاعمال الهندي بدبي - قطاع الأغذية أن الإمارات بشكل عام ودبي خصوصاً نجحت بامتياز في حماية الأمن الغذائي فلم نشهد مطلقاً أي نقص في إمدادات الطعام أو عدم توفر أي سلعة متوقعاً أن تستمر التداعيات العالمية لجائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري.