شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تسجل إصابات قياسية بكورونا لليوم الثالث على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن مسؤولين في طوكيو أكدوا رصد 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا، السبت، فيما تكافح العاصمة اليابانية للتعامل مع عودة زيادة حالات الإصابة بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ.

وسجلت طوكيو أكثر من 200 إصابة لليوم الثالث على التوالي، ويأتي ذلك بعد أن سجلت رقماً قياسياً بلغ 243 حالة، الجمعة.

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