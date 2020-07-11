قائد عام شرطة عجمان يؤكد أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، على أهمية تطوير إجراءات العمل وتعزيز الخدمات المقدمة للمتعاملين.

جاء ذلك خلال تفقده إدارة مكافحة المخدرات ومركز شرطة الحميدية الشامل في جولة تفتيشية افتراضية عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور نائب مدير عام العمليات الشرطية، العميد خالد محمد النعيمي، ومدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، العقيد علي جبر الشامسي، ومدير إدارة المخدرات، العقيد سيف خليفة سيف المهيري، ونائب مدير إدارة المخدرات، العقيد محمد ماجد النعيمي، ورئيس قسم الوثائق والمراسلات، المقدم أحمد راشد السويدي، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وبدأ قائد عام شرطة عجمان الجولة التفتيشية الافتراضية بالاطلاع على سير العمل، والإجراءات المتبعة في إدارة المخدرات وأساليب التعامل مع المتورطين في قضايا المخدرات، والجهود المبذولة لخفض نسبة هذه الجريمة، وأشاد بمتابعة ورصد كافة الفئات التي يمكن أن تشكل خطراً على المجتمع، كما اطلع على الدور التوعوي من خلال تثقيف الفئات المستهدفة، وذلك ضمن البرنامج التنسيقي مع الشركاء والجهات المجتمعية بتسخير السبل الحديثة لمكافحة هذه الآفة.

كما تفقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، مركـز شرطة الحميدية الشامل خلال الجولة الافتراضية بحضور رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل، المقدم يحيـى خلف المطروشي، وعدد من ضباط المركز، اطلع خلالها على إنجازات أقسام المركز، مشيداً بالجهود البارزة للأداء المتميز والحرفية في العمل خلال جائحة كورونا، كما اطلع على إجراءات استقبال البلاغات ومتابعتها، وأبرز الإحصائيات والمؤشرات ونتائج الأداء، والبرامـج والآليـات التي استحدثها المركز للتطوير والتحديث.

وفي نهاية الجولة الافتراضية بإدارة المخدرات ومركز شرطة الحميدية الشامل ناقش قائد عام شرطة عجمان، ما تم الاطلاع عليه لتعزيز جودة العمل، موجهاً بضرورة الاستمرار في تطوير إجراءات العمل المختلفة، والخدمات المقدمة للمتعاملين وبذل كل الجهود الممكنة لحماية الأرواح والممتلكات، وحفظ الأمن.