«القفاز الذهبي» يغازل بوب حارس بيرنلي

ينافس نيك بوب (28 عاماً) حارس بيرنلي هذا الموسم على جائزة القفاز الذهبي وهي جائزة لم يحصل عليها سوى حراس الأندية الكبيرة مثل أرسنال وقطبي مانشستر وتشيلسي وليفربول، وعلق بوب على منافسة وصيفه حارس البطل ليفربول أليسون: «فريقنا ليس كبيراً وليس ضمن الـ6 الكبار وجائزة القفاز الذهبي بالنسبة للنادي ستكون إنجازاً كبيراً وتكريماً لجهود 10 لاعبين يركضون في الملعب». ولعب بوب 34 مباراة هذا الموسم مقارنة بأليسون (25 مباراة) لكن هذا المعدل لن يلعب دوراً في تحديد الفائز، بوب أيضاً مرشح ليكون الخيار الأول للمنتخب الإنجليزي في بطولة أمم أوروبا الصيف المقبل على حساب الرقم 1بيكفورد.

قبل 10 سنوات كان بوب يعمل موظف مبيعات في متجر «NEXT» بالقرب من ابسويتش وهي إحدى المهن التي عمل بها بوب مثل مساعدة ابن عمه في شركة توزيع الحليب، ويعلق: «قناني الحليب من الأشياء الغريبة التي أمسكت بها يداي»، وفي بداية مشواره كان بوب يتقاضى 25 استرلينياً في دوري ايسيكس وسوفولك بوردر لكنه ادخر من أجره ما يكفي لشراء سيارته الأولى سيترون سي2 حمراء ويعلق:«كانت مثل سيارة ساعي بريد سعة 1.1لتر كي لا أسرع وأتأذى، أول سيارة بعد الرخصة». في سن ال16 رفض نادي ابسويتش التوقيع معه رغم مرور 6 سنوات ويعلق الحارس الذي حافظ على نظافة شباكه للمباراة ال15 على التوالي مع بيرنلي هذا الموسم:«قالوا لي في وجهي، لست جيداً بما يكفي، شعرت بالانهيار». نهض بوب من كبوته سريعاً وأغرق نفسه في العمل والأصدقاء ولعب 150 مباراة مع رديف بري تاون وخضع لتجربة في جامعة ويست سوفولك لكن جامعة نوتنجهام ترنت منحته أول فرصة ليعتاش من لعب الكرة وهناك رصده كشاف شارلتون أتلتيك عام 2016 وأقنعه باللحاق به لكنه أرسله في صفقات إعارة ل6 أندية وفيها تعلم كل شيء وأهم صفة السكينة والشجاعة أمام المهاجمين ناهيك عن مشاهدة عمل الحراس الآخرين مثل بيتر شمايكل والذي يشبهه الكثير من المراقبين بمهاراته، بيد أن أكبر تأثير في بوب كان من قبل العملاق التشيكي بيتر تشيك ويعلق:«كان رائعاً في استخدام بدنه والتصدي بوضعيات وتكتيكات مختلفة للكرة».

وفتحت أبواب الشهرة أمام بوب بعد تعرض حارس بيرنلي توم هيتون لإصابة بعد مرور 36 دقيقة في مباراة بمعقل النادي أمام كريستال بالاس الباحث عن تعادل ويعلق:«أخذت نفساً عميقاً وقلت في نفسي هذا ما حلمت به، أظهر في التلفاز وأنا حارس في ناد منافس بالبرمييرليج»، فاز بيرنلي 1- صفر بعد تصد رائع لبوب ومن هناك بدأ مشوار التألق.