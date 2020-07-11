زياش يعشق السيارات الألمانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلطت «الصن» الضوء على سيارات نجم تشيلسي الجديد المغربي حكيم زياش (27 عاما) الذي حط الرحال في لندن ليكون أول صفقة للمدرب فرانك لامبارد (مقابل 37 مليون استرليني) بعد رفع حظر شراء لاعبين على البلوز العام الماضي. وسيلحق الألماني تيمو فيرنر نجم لايبزيج أيضا بزياش في كتيبة لامبارد لكن العيون تلاحق الفتى المغربي بعدما وصفه مدربه السابق بأنه «كابوس» لأنه لا يحب التمرينات، وسيجد زياش ما يتحدث حوله مع فيرنر إذ إنه يحب السيارات الألمانية فأول سيارة لزياش كانت جولف جي تي واشتراها بـ36.610 ألف استرليني وعندما أعلن انضمامه لتشيلسي بأجر 100 ألف استرليني أسبوعياً اشترى أودي آر اس 6 (92 ألف استرليني ) ورفع مواصفاتها مقابل 70 ألف استرليني. كما يملك سيارة مرسيديس بنز (43.920 استرلينياً). الصناعة الإيطالية أيضاً تعجب زياش ولديه سيارتا لامبورجيني (أوروس وأفينتادور) لكن عشقه للسيارات الألمانية أكبر.