كريم ونعيم صدَّام يتعافيان من «كورونا»

تعافى لاعبا منتخب العراق الاول لكرة القدم الاسبقان كريم ونعيم صدام من أعراض فيروس «كورونا» بعد أن أصيبا به خلال الايام الماضية.

وقدَّم نعيم صدَّام الشكر والامتنان الى الطواقم الطبية التي اشرفت على علاجه في المنزل هو وشقيقه كريم، وأوضح قائلاً: تعرضنا للإصابة بفيروس (كورونا)، ما جعلنا نحجر أنفسنا في المنزل، وعمدنا لاخفاء الإصابة عن الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل أن لا تزداد حالة الهلع في صفوف أبناء الشعب العراقي الذي تعرض لصدمة كبيرة بعد وفاة النجم الكبير أحمد راضي وزميله علي هادي بالفيروس.

يذكر أن كريم صدَّام يعد من نجوم المنتخب العراقي الاول في ثمانينات القرن الماضي، وكان من بين الأسماء التي شاركت في مونديال المكسيك عام 1986، أما شقيقه الأصغر نعيم، فقد كان أحد نجوم المنتخب العراقي الاول في تسعينات القرن الماضي، والاثنان لعبا مع فريق الزوراء لسنوات.