ريفالدو: مشكلة برشلونة الأداء وليس التحكيم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أكد اسطورة برشلونة البرازيلي ريفالدو على أن مشكلة برشلونة هذا الموسم ليست محاباة الحكام لريال مدريد بل أداء الفريق الضعيف واضاف: «الفار» ليس هو المشكلة بل تواضع أداء الفريق عموماً، يجب أن يتحسن الأداء ليعود برشلونة كما عهدناه. تصريحات الرئيس بارتومو عن التحكيم ليست سوى تشتيت للمشكلة، إنه يهدف لأشياء أخرى مختلفة منها توجيه أنظار وسائل الإعلام لحكام المباريات والضغط عليهم. ريال مدريد ليس متصدراً بفضل «الفار»، لا يمكننا قول هذا. يكفي أن ننظر لأداء برشلونة قبل توقف الموسم وبعد استئنافه. موافقة بارتومو على مسايرة لاعبيه في اتهام التحكيم بمحاباة الريال غرضها تخفيف الضغط في غرفة الملابس لأنهم يمرون بوقت عصيب هناك.

وتابع ريفالدو: الديربي أمام أسبانيول تركني قلقاً على الفريق لأننا جميعاً توقعنا أداء أفضل بكثير خصوصاً بعد المباراة الكبيرة أمام فياريال. قلقت لأنني لا أرى ريال مدريد يغير إيقاعه من قوي لمتواضع، لحسن الحظ فاز برشلونة بالمباراة ولم يخسر على الأقل إيقاع الفوز.

وتأسف ريفالدو لهبوط اسبانيول وقال: من المؤسف أن تفقد الليجا ديربياً قوياً مثل ديربي كتالونيا، لا أتذكر رؤية اسبانيول بعيداً عن دوري الأضواء لكن هذا هو حال كرة القدم ويجب أن تدفع الثمن. وتابع ريفالدو: برشلونة سيظل منافساً على لقب الليجا دائماً وهو لقب ظل يفوز به دائما في السنوات الأخيرة وأنا لا أقلق كثيراً على الليجا، ما يقلقني هو ما سيفعله برشلونة في دوري أبطال أوروبا وهو اللقب الأهم بالنسبة للنادي، يتوجب عليه تقديم أداء كبير أمام نابولي بدون جمهور وتقديم أداء أكبر في حال تأهل للبطولة النهائية في البرتغال.

وعن إمكانية شراء الأرجنتيني لاوتارو علق ريفالدو: حتى لو اشترى برشلونة لاوتارو يجب أن يكون نيمار هدفه في الصيف، مع نيمار وميسي سيعود الفريق لسابق عهده.