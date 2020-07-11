شكرا لقرائتكم خبر عن منع بالوتيلي من التمرينات بسبب وزنه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لإيضاح سبب حرمانه من التمرينات وسبب الخلافات، نشر موقع نادي بريشيا الإيطالي الرسمي تفاصيل وزن مهاجمه ماريو بالوتيلي وكتب «طوله 190 سنتيمتراً ويزن حالياً 99.8 كيلوجرام ما يعني أن وزنه زائد 8 كيلوجرامات»، وتمثل تعليقات الموقع الرسمي للنادي حلقة جديدة من سلسلة الخلافات مع بالوتيلي بالإضافة للخلاف على العقد. وصعّد المهاجم الخلاف للمحاكم بعد طرده من التمرينات وتطاول اللاعب ووكيل أعماله رايولا على رئيس النادي ماسيمو سيلينو.

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