العربية للطيران تعلن موعد استئناف رحلاتها بين المغرب وأوروبا

وقالت الشركة في بيان "تعلن العربية للطيران عن استئناف رحلاتها الخاصة بين المغرب وبعض الوجهات الأوروبية اعتبارًا من 15 يوليو 2020".

وأضافت "يتوجب على المسافرين الامتثال لشروط ومتطلبات بلد المغادرة والوجهة".

وفي 6 الشهر الجاري أعلنت "العربية للطيران" عن الإطلاق الرسمي لعملياتها التشغيلية اعتباراً من 14 يوليو 2020، وذلك بتسيير رحلات مباشرة تربط بين العاصمة الإماراتية ومدينتي الإسكندرية وسوهاج في مصر، وستقلع أولى الرحلات من أبوظبي إلى الإسكندرية في يوم 14 يوليو، في حين تنطلق الرحلات إلى مدينة سوهاج في اليوم التالي.

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وستبدأ "العربية للطيران أبوظبي" عملياتها بطائرتين من طراز ايرباص A320 انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي، وستقدم لمسافريها خدمات القيمة المضافة التي توفرها "العربية للطيران" في مختلف مراكز عملياتها. وقد حرصت الشركة على تحديث تجربة العملاء خلال الفترة الراهنة انسجاماً مع التوجيهات المحلية والعالمية وضماناً لتلبية كافة بروتوكولات ومعايير السلامة والصحة خلال كافة مراحلها.

يذكر أن العربية للطيران هي شركة طيران خاصة إماراتية، تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة، تأسست في فبراير 2003، وهي بذلك تكون أول شركة طيران اقتصادي أنشأت في الشرق الأوسط.