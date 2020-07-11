العربية للطيران تعلن موعد استئناف رحلاتها بين المغرب وأوروبا

وقالت الشركة في بيان "تعلن العربية للطيران عن استئناف رحلاتها الخاصة بين المغرب وبعض الوجهات الأوروبية اعتبارًا من 15 يوليو 2020".
وأضافت "يتوجب على المسافرين الامتثال لشروط ومتطلبات بلد المغادرة والوجهة".
وفي 6 الشهر الجاري أعلنت "العربية للطيران" عن الإطلاق الرسمي لعملياتها التشغيلية اعتباراً من 14 يوليو 2020، وذلك بتسيير رحلات مباشرة تربط بين العاصمة الإماراتية ومدينتي الإسكندرية وسوهاج في مصر، وستقلع أولى الرحلات من أبوظبي إلى الإسكندرية في يوم 14 يوليو، في حين تنطلق الرحلات إلى مدينة سوهاج في اليوم التالي.
© Sputnik . Pavel Lvov
يذكر أن العربية للطيران هي شركة طيران خاصة إماراتية، تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة، تأسست في فبراير 2003، وهي بذلك تكون أول شركة طيران اقتصادي أنشأت في الشرق الأوسط.
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