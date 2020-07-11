تصريح صادم من الجزائر حول دور الجامعة العربية في الحرب الليبية

الجزائر – سبوتنيك. وأكد بوقادوم، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت:
"لا وجود لنية سياسية من أجل إصلاح الجامعة العربية، والجامعة العربية زكت قصف ليبيا وطردت عضوا من صفوفها".
وتابع "لم يحدد بعد موعد القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر".
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