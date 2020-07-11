شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع استمرار الطقس شديد الحرارة والرياح المثيرة للغبار على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق (نجران، مكة المكرمة، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.