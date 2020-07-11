سامسونج تفاجىء عملاءها في جالاكسي نوت 20

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

خالفت شركة سامسونج جميع توقعات الخبراء بارتفاع أسعار هواتفها الجديدة نتيجة لتوقف نشاط أغلب المصانع جراء جائحة كورونا.



وكشف تقرير حديث أن الشركة الكورية الجنوبية تعتزم طرح هاتفها الشهير جالاكسي نوت 20 (Galaxy Note 20) بسعر أقل من نظيره السابق جالاكسي نوت 10.

وأطلقت شركة سامسونج العام الماضي هاتف (جالاكسي نوت 10) بسعر 1.25 مليون وون كوري، وهاتف (جالاكسي نوت 10 بلس) بسعر 1.5 مليون وون كوري في كوريا الجنوبية.

ووفقًا لتقرير من موقع Naver، سيُطلق هاتفا (جالاكسي نوت 20) و(جالاكسي نوت 20 ألترا) – أو ما قد يُسمّى (جالاكسي نوت 20 بلس) – بسعر أقل بنحو 0.05 مليون وون كوري، ما يعني أن الهاتفين سيتوفران بسعر أقل بنحو 40 دولارًا أمريكيًا مقارنةً بأسعار هاتفي (جالاكسي نوت 10)، و(جالاكسي نوت 10 بلس).

Advertisements

ومع أن الفرق في السعر ليس كبيرًا، إلا أنه يخالف توقعات محللي الصناعة، الذين قالوا في وقت سابق: إن هواتف 2020 ستُباع بسعر أعلى بنحو 0.05 مليون وون مقارنةً بهواتف 2019. ويُعتقد أن خفض سعر الهواتف المرتقبة يُفسَّر بتوقعات انخفاض الطلب بسبب وباء (كوفيد-19).

يُشار إلى أن سامسونج أطلقت هاتف (جالاكسي نوت 10) بسعر 950 دولارًا أمريكيًا، في حين أُطلق هاتف (جالاكسي نوت 10 بلس) بسعر 1,100 دولار أمريكي. هذا؛ ولم يوضح تقرير Naver إذا كان الخصم الذي سيُطبَّق على كوريا الجنوبية سيجري على الأسواق العالمية، ومع ذلك، يُتوقع أن يحدث ذلك بالنظر إلى التأثير العالمي للوباء.

وعلى صعيد آخر، أفاد تقرير آخر من كوريا الجنوبية بأن شركة سامسونج قد تشحن هواتفها الذكية بدون أي شاحن في الصندوق، وذلك اعتبارًا من العام المقبل، حسبما أفاد موقع aitnews.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة ETNews الكورية أن الشركة – التي تعد أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم – ستخطو هذه الخطوة؛ لأن الناس يمتلكون بالفعل شواحن لأجهزتهم، بالإضافة إلى أن الأمر سيساعدها على خفض التكاليف.

وأعلنت سامسونج قبل أيام رسميًا أنها تعتزم في 5 أغسطس/آب المقبل عقد حدثها الخاص بالإعلان عن هواتف (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20، وفي الحدث ذاته، يُتوقع أن تعلن الشركة عن الجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي (جالاكسي فولد Galaxy Fold)، ونسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G من الهاتف القابل للطي جالاكسي زد فليب (Galaxy Z Flip).