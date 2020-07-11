أكثر من 70 ألف وفاة بكورونا في البرازيل.. و6891 إصابة في المكسيك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحّة البرازيليّة أنّ حصيلة وفيات «كوفيد-19» تجاوزت 70 ألفاً، الجمعة، بعد تسجيل البلاد 1214 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجماليّة لكوفيد-19 في البرازيل إلى 70.398 وفاة من أصل أكثر من 1.8 مليون إصابة، بينها 45.048 إصابة جديدة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات الوزارة، التي يعتبر المجتمع العلميّ في البلاد أنها أقلّ بكثير من الأرقام الحقيقيّة.

وهذه الأرقام لا تبشر بتحوّل سريع للمنحنى الوبائي في بلد يبلغ عدد سكّانه 212 مليون نسمة وبات ثاني أكبر بلد تضرّراً بالوباء خلف الولايات المتّحدة، وساو باولو هي وبفارق شاسع عن سائر الولايات، الأكثر تضرّراً بالوباء بتسجيلها 17442 وفاة من أصل حوالى 360 ألف إصابة مؤكّدة، تليها ريو دي جانيرو، التي سجّلت 11280 حالة وفاة من أصل حوالى 130 ألف إصابة مؤكّدة.

لكنّ هذه الأرقام لم تمنع هاتين الولايتين من العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية، مع إعادة فتح المقاهي والحانات والمطاعم والمحال التجارية. وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو البالغ من العمر 65 عاماً، أحد أكثر قادة العالم تشكيكاً بكوفيد-19، أعلن، الثلاثاء الماضي، أنّه مصاب بالفيروس.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الجمعة، تسجيل 6891 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و665 وفاة، وسجلت المكسيك حتى الآن 289174 حالة إصابة و34191 وفاة بالفيروس، بينما قالت الحكومة: إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.