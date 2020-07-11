216 إصابة بكورونا في فيكتوريا.. ورئيس الوزراء الأسترالي يحذر من الأسوأ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية، وهي ثاني أكبر المناطق السكانية بالبلاد، 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة حتى السبت، محذرة من ارتفاع الإصابات في الفترة المقبلة، وذلك بعد إعلانها العزل العام لمدة ستة أسابيع.

وفرضت الولاية العزل العام في عاصمتها ملبورن قبل أيام، وسط مخاوف من موجة ثانية للفيروس نتيجة انتقال العدوى محلياً، وكانت السلطات أرجعت معظم الحالات الجديدة في السابق إلى أشخاص وفدوا من خارج البلاد.

وقال رئيس وزراء فيكتوريا، دانيال أندروز في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون: ستزداد الأمور سوءاً قبل أن تتحسن.. سنرى المزيد والمزيد من الإصابات الجديدة، سيستمر هذا معنا لشهور وشهور، بينما قال كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا، بريت سوتون، خلال المؤتمر الصحفي: إن السلطات رصدت مئة بؤرة عدوى منفصلة.