الحزب الحاكم في سنغافورة يحتفظ بالسلطة.. والمعارضة تحقق مكاسب تاريخية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدد حزب العمل الشعبي الحاكم في سنغافورة حكمه المتواصل في الانتخابات العامة التي جرت، الجمعة، ولكن عدد الأصوات المؤيدة له تراجعت لمستوى شبه قياسي، في الوقت الذي حققت فيه المعارضة انتصارات تاريخية في انتخابات جرت في ظل جائحة كوفيد-19.

ويحكم حزب العمل الشعبي سنغافورة مُنذ استقلالها عام 1965، وكان فوزه متوقعاً على نطاق واسع، وكذلك تحقيق رئيس الوزراء، لي هسيين لونج، آخر فوز له قبل تقاعده كزعيم للبلاد على الأرجح، وضمن حزب العمل الشعبي 83 مقعداً من بين 93 مقعداً في البرلمان، ولكن حزب العمال المعارض الرئيسي، فاز بالمقاعد العشرة الأخرى في أكبر عدد من المقاعد يحصل عليها نواب المعارضة على الإطلاق، في حين تراجع التصويت الشعبي لحزب العمل الشعبي إلى 61%.

وخرج أنصار حزب العمال المعارض إلى الشوارع في معقلهم وهم يطلقون أبواق السيارات ويلوحون بأعلام الحزب، ولم يبد بعضهم اهتماماً يذكر بقواعد التباعد الاجتماعي. من جهته، قال مؤلف كتاب الموجة الأولى الذي يتناول تاريخ المعارضة في سنغافورة، لوك هوي يونج: إن النتائج فاقت توقعات حتى البعض في المعارضة، مضيفاً: يبدو أن الناخبين يبدون عدم موافقتهم على دعوة حزب العمل الشعبي لانتخابات عامة في خضم الجائحة.

وتضمن أغلبية الثلثين الحرية لحزب العمل الشعبي، في إقرار القوانين وتعديل الدستور، ولكن زعماءه سيواجهون أيضاً ضغوطاً لمعالجة التراجع في مستويات التأييد للحزب.