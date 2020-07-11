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مقتل 23 شخصاً وفقد 30 آخرين بسبب السيول في نيبال

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون في نيبال، السبت، إن سيولاً وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة، أودت بحياة 23 شخصاً على الأقل، وشردت آلافاً آخرين في غرب البلاد.

وقال حاكم منطقة مياجدي الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال غربي العاصمة كاتمندو، جيان ناث داكال، إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وفُقد أكثر من 30 شخصاً آخرين فضلاً عن دمار بعض المنازل أمس الجمعة وتوقع زيادة العدد، بينما ذكر مسؤول حكومي آخر، أن سبعة أشخاص لاقوا حتفهم بمنطقة كاسكي المجاورة، إضافة إلى مقتل سبعة آخرين لقوا حتفهم في منطقة جاجاركوت غرب البلاد.
من جانبه، قال مسؤول كبير بالشرطة: نبحث عن ثمانية أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، والانهيارات الأرضية والسيول، شائعة في نيبال ذات الطبيعة الجبلية خلال موسم الأمطار في الفترة من يونيو/حزيران وحتى سبتمبر/ أيلول من كل عام.

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