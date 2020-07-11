خبيرة أممية تحذر من عصر جديد للمسيّرات العسكرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغت خبيرة أممية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنّ العالم بصدد الدخول «في عصر ثانٍ للطائرات المسيّرة» العسكرية، مع انتشارها غير الخاضع للسيطرة، وفي غياب قواعد تحكم استخدامها.

وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بجرائم الإعدام خارج نطاق القانون، أنييس كالامار، إنّ المجتمع الدولي بحاجة لتقييم كيف تطورت الطائرات المسيّرة، واختبار التحديات التي يشكلها الامتثال للقانون الدولي.

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وتابعت «ليس هناك معايير قوية تحكم تطور الطائرات المسيّرة، وانتشارها، وتصديرها، والقدرة على استخدام القوة. لا شفافية. لا إشراف فعّالاً. ولا محاسبة».

وأضافت أنّ «ضربات الطائرات المسيرة، على ما يبدو، تحظى بتفضيل صناع القرار، ونظرائهم العسكريين، لكفاءتها النسبية، وفاعليتها، وقدرتها على التكيف، ومقبوليتها، وسهولة إنكارها، والمكاسب السياسية».

وقالت كالامار، إن ما لا يقل عن 102 دولة لديها مخزون عسكري نشط للطائرات المسيّرة، في حين أن 40 دولة تمتلك أو تشتري طائرات مسيّرة مسلحة.(أ.ف.ب)