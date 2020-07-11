الصحة السعودية تدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر للخارج

وأوضحت الوزارة أن دعوتها تأتي لعدم استقرار الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا، واستمرار انتشار وانتقال العدوى بالفيروس، رغم التدابير والإرشادات الوقائية الصارمة المتبعة من مختلف دول العالم، حسبما نقلت صحيفة "القبس".

© REUTERS / AHMED YOSRI

ونصحت الصحة السعودية ، بعدم السفر حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين من زيادة فرصة الإصابة بفيروس كورونا خلال السفر.

وكانت وزارة الصحة السعودية، يوم الخميس الماضي، أعلنت أن الرذاذ ينقل فيروس كورونا المستجد، إذ أن الرذاذ يعد "أحد طرق الانتقال الرئيسية لعدوى كورونا"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا بمنع إسكان 20 فردا فأكثر بشكل جماعي في أماكن داخل العمران أو خارجه، وتم بدء العمل به ابتداء من أمس الجمعة.

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وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية التي أصدرت القرار، أن من سيخالفه بإسكان 20 فأكثر ستكون عقوبته السجن مدة لا تزيد عن 30 يوما، ودفع غرامة لا تتجاوز مليون ريال عن كل مخالفة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتابعت أنه ستعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتغلظ في أوقات الأزمات (مثل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أو الكوارث الطبيعية أو أعمال الإرهاب أو الحروب) إلى السجن مدة لا تزيد عن 180 يوما.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية إنها ستعمل على إصدار الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية بعد التنسيق مع وزراء "الصحة، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصناعة والثروة المعدنية".