بلد أوروبي يمنح سوريين لقب "بروفيسور" تقديرا لكفاءتهما العلمية

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا"، تم منح بنوت وخطيب هذا اللقب الأكاديمي الأرفع ضمن قائمة شملت 80 شخصية علمية وأكاديمية تشيكية أثبتت كفاءتها العلمية والتعليمية على مدى سنوات طويلة في مختلف الاختصاصات والفروع العلمية.
وعلى حد تعبير الوكالة المذكورة، فإن البروفيسور بنوت يشغل منصب عميد كلية الزراعة الاستوائية في الجامعة الزراعية في براغ في حين يدرس البروفيسور خطيب في كلية الهندسة الكهربائية وتقنيات التواصل في جامعة برنو وفي كلية الهندسة الطبية الحيوية بالجامعة التقنية العلمية في براغ.
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