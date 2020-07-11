رئيس الإذاعة المصرية الأسبق يكشف تفاصيل رفضه إذاعة بيان محمد مرسي في "3 يوليو"

جاءت تصريحات رشاد في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، قال فيها "إن جماعة الإخوان حاولت السيطرة على إذاعة القرآن الكريم والشباب والرياضة في البداية، لكن الإذاعة قاومت المد الإخواني"، حسبما نقل موقع "مصراوي".

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وتابع: "جماعة الإخوان بدأت في تنفيذ عدة خطوات للسيطرة على الإذاعة المصرية عبر الاستيلاء على تراث الإذاعة، ومحاولة فرض ضيوف بعينهم على البرامج، وهو ما قاومه الزملاء في الإذاعة من خلال أحداث توازن بين ضيوف الإخوان في 2012 وبين باق الضيوف".

وأشار رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إلى أنه "في 3 يوليو 2013 عندما أرسل محمد مرسي البيان الشهير عبر الفاكس إلى بعض خلاياه في الإذاعة وكان حينها على الهواء وقطع البيان ورفض إذاعته، عندما طالب عشيرته بالخروج إلى الشارع".

وأشاد رشاد بدعم القوات المسلحة والشعب المصري مؤكدا أنه لولاهم لكانت جماعة الإخوان استولت على الإذاعة المصرية وجعلتها منبرا لها.

يذكر أنه تم عزل محمد مرسي، من منصبه كرئيس للجمهورية، في 3 يوليو 2013، على خلفية مظاهرات شعبية واسعة شارك فيها ملايين المصريين.