حزب الله: الحكومة اللبنانية باقية رغم الضغوطات الخارجية والداخلية وسنقاوم

وجاءت تصريحات الحزب على لسان نائب الأمين العام، نعيم قاسم، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "حديث الساعة" على قناة المنار اللبنانية حيث قال خلالها إن "الولايات المتحدة لها هدف مركزي في هذه المنطقة وهو أن تكون إسرائيل مطمئنة وأن تسلب حقوق الفلسطينين"، لافتا إلى أن "حزب الله حركة مقاومة وقد طرد إسرائيل من لبنان ومنعها من تحقيق حلمها وحقق أكبر انتصار في العام 2000".
ورأى قاسم أن "المشكلة في لبنان ليست بين أمريكا وإيران بل المشكلة بين حزب الله وإسرائيل، والمطلوب أن يكون لبنان معبرا للتوطين وجاءت المقاومة بمنظومة الثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وحققت حالة سيادية للبنان وهذا الأمر مرفوض بالنسبة لهم، وحزب الله جزء من هذا البلد".
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وشدد قاسم على أن "كل الضغط الأمريكي الحاصل على لبنان وحزب الله هدفه سلب قدرة الحزب العسكرية"، مضيفًا “إذا كان هناك من يعتقد أنه من خلال الضغط أن الحزب قد يتراجع، نقول له للمرة الالف نحن ليس لدينا سوى خيارين إما النصر أو الشهادة والاستسلام ليس موجودا في قاموسنا ولن نصل إلى خيار الجوع”.
وأكد قاسم، أن "هذه الحكومة باقية ويجب منحها الفرصة الكافية وعلينا أن نعمل معها وندعمها"، مشيرًا إلى أن "موضوع المحكمة الدولية خارج اهتمامنا ونقاشنا وليس له مفاعيل في الداخل اللبناني".
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