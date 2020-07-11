ضبط 2 مليون كجم مواد غذائية و6 ‏ملايين عبوة مستحضرات تجميلية مخالفة

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء،‏ ‏إنها رصدت نحو 1577 مخالفة في منشآت غذائية ‏ودوائية، وأجهزة ومنتجات طبية وتجميلية، ومبيدات وأعلاف، ‏خلال أكثر من 19 ألف زيارة تفتيشية نفذتها في شهري مايو ويونيو الماضيين.

وقالت إن مفتشي الهيئة بالتعاون مع عددٍ من ‏الجهات الحكومية تمكنوا من ضبط نحو 2 مليون كغم من المنتجات الغذائية المخالفة، إلى جانب 106 آلاف ‏لتر من المياه المعبأة والعصائر.‏

وأوضحت أنه تم كذلك ضبط أكثر من 6.3 مليون عبوة ‏مخالفة من المستحضرات التجميلية والصيدلانية والعشبية، ‏والأجهزة الطبية ومبيدات الصحة العامة، ونحو 850 ألف كغم ‏من الأعلاف.

وأشارت إلى أنه تم خلال تلك الفترة إغلاق 65 منشأة، وضبط 57 ‏منشأة تعمل من دون ترخيص، كما جرى إيقاف 7 خطوط إنتاج ‏في عددٍ من المنشآت‎.