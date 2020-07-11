ضبط 2 مليون كجم مواد غذائية و6 ‏ملايين عبوة مستحضرات تجميلية مخالفة

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قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إنها رصدت نحو 1577 مخالفة في منشآت غذائية ودوائية، وأجهزة ومنتجات طبية وتجميلية، ومبيدات وأعلاف، خلال أكثر من 19 ألف زيارة تفتيشية نفذتها في شهري مايو ويونيو الماضيين.
وقالت إن مفتشي الهيئة بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية تمكنوا من ضبط نحو 2 مليون كغم من المنتجات الغذائية المخالفة، إلى جانب 106 آلاف لتر من المياه المعبأة والعصائر.
وأوضحت أنه تم كذلك ضبط أكثر من 6.3 مليون عبوة مخالفة من المستحضرات التجميلية والصيدلانية والعشبية، والأجهزة الطبية ومبيدات الصحة العامة، ونحو 850 ألف كغم من الأعلاف.
وأشارت إلى أنه تم خلال تلك الفترة إغلاق 65 منشأة، وضبط 57 منشأة تعمل من دون ترخيص، كما جرى إيقاف 7 خطوط إنتاج في عددٍ من المنشآت.
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