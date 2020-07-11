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*المطالبة بالحقوق المالية وغيرها ، حق لأي لاعب محترف محلي أو أجنبي ، وفق القنوات الرسمية وعن طريق محامي قانوني ، وهناك واجبات لا تتداخل مع الحقوق ، لذا أي لاعب محترف يؤدي الواجبات كما يجب وينبغي تماما بكل حرفية مهنية ، بالتالي ما حدث من فهد المولد من تسرع وغوغائية بذلكم الخروج من المعسكر بأسلوب خارج عن القوانين والأنظمة ، بالتالي تورط كثيرا ، حيث ستطبق عليه اللوائح والأنظمة وعلى أي لاعب ستحدث منه أخطاء تخترق الأنظمة ، لآن تطبيق اللوائح على الجميع ، حتى يسير العمل وفق مساواة وعدل ، من هنا سيكون للعمل إيجابيات بنسبة كبيرة ، تكفل تحقيق الأهداف المرجوة ، كلنا شاهدنا لاعبين أجانب لهم حقوق على الأندية المحلية ، ومع ذلك عادوا لتأدية واجباتهم في التدريبات والتمارين ، وحقوقهم يعمل عليها رجال أهل قانون محترفين ، هنا الاحترافية بكل تفاصيلها ، لذا على كل لاعب محترف لا يخلط بين المطالبة بالحقوق وتأدية الواجبات ، ومن يخلط بين تلك الأمور ، مثلما فعل اللاعب فهد المولد ، الذي أخفق كثيرا وسيندم أكثر .
*معسكر نادي الاتحاد في أبها ، سيمضي بكل اريحية ، بإذن الله تعالى سيحقق كل الأهداف المرجوة تماما .
*كل الأندية تتأهب لاستئناف استكمال الدوري ، هناك من عسكر في النادي وأخر خارج النادي ، سيتضح نتاج ذلك من خلال نتائج المباريات الثمان المتبقية .
*جماهير الاتحاد العاشقة الوفية من المحيط إلى الخليج ، ناديكم يناديكم ويحتاجكم الآن أكثر من أي وقت مضى .
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
الكاتب الرياضي/ حمزة السيد
كانت هذه تفاصيل خبر من حق أي لاعب المطالبة بحقوقه ، ومنهم فهد المولد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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