من حق أي لاعب المطالبة بحقوقه ، ومنهم فهد المولد

*المطالبة بالحقوق المالية وغيرها ، حق لأي لاعب محترف محلي أو أجنبي ، وفق القنوات الرسمية وعن طريق محامي قانوني ، وهناك واجبات لا تتداخل مع الحقوق ، لذا أي لاعب محترف يؤدي الواجبات كما يجب وينبغي تماما بكل حرفية مهنية ، بالتالي ما حدث من فهد المولد من تسرع وغوغائية بذلكم الخروج من المعسكر بأسلوب خارج عن القوانين والأنظمة ، بالتالي تورط كثيرا ، حيث ستطبق عليه اللوائح والأنظمة وعلى أي لاعب ستحدث منه أخطاء تخترق الأنظمة ، لآن تطبيق اللوائح على الجميع ، حتى يسير العمل وفق مساواة وعدل ، من هنا سيكون للعمل إيجابيات بنسبة كبيرة ، تكفل تحقيق الأهداف المرجوة ، كلنا شاهدنا لاعبين أجانب لهم حقوق على الأندية المحلية ، ومع ذلك عادوا لتأدية واجباتهم في التدريبات والتمارين ، وحقوقهم يعمل عليها رجال أهل قانون محترفين ، هنا الاحترافية بكل تفاصيلها ، لذا على كل لاعب محترف لا يخلط بين المطالبة بالحقوق وتأدية الواجبات ، ومن يخلط بين تلك الأمور ، مثلما فعل اللاعب فهد المولد ، الذي أخفق كثيرا وسيندم أكثر .

*معسكر نادي الاتحاد في أبها ، سيمضي بكل اريحية ، بإذن الله تعالى سيحقق كل الأهداف المرجوة تماما .

*كل الأندية تتأهب لاستئناف استكمال الدوري ، هناك من عسكر في النادي وأخر خارج النادي ، سيتضح نتاج ذلك من خلال نتائج المباريات الثمان المتبقية .

*جماهير الاتحاد العاشقة الوفية من المحيط إلى الخليج ، ناديكم يناديكم ويحتاجكم الآن أكثر من أي وقت مضى .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد