فاوتشي: العالم لا يزال في بداية وباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

صرح كبير خبراء الأمراض المعدية، مستشار البيت الأبيض أنتوني فاوتشي أن العالم لا يزال في المرحلة الأولى من وباء فيروس كورونا.



وقال فاوتشي في تصريح لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أمس الخميس: "إن لم تتخذ مختلف البلدان إجراءات لاحتواء الفيروس، فعلينا أن ننتظر انتشار العدوى على نطاق أوسع".

Advertisements

وتابع: "لدينا مشكلة في الولايات المتحدة لأن الوباء ليس تحت السيطرة. ونرى موجات تفش كبيرة في البرازيل وإفريقيا الجنوبية وفي آسيا الآن. ونحن فقط في بداية الوباء العالمي الذي سيكون أسوأ على الأرجح، قبل أن يبدأ التحسن".

وردا على سؤال حول ما إذا أصبح الفيروس أقل فتكا، قال فاوتشي: "لا أستطيع أن أعطي جوابا دقيقا. ولا أعتقد أن أحدا آخر يستطيع. ربما نعالج المرضى بمزيد من الفاعلية... وفي هذه المرحلة ليس نظامنا للرعاية الصحية تحت الضغط الفائق مثلما كان بشمال إيطاليا في بداية الوباء".

وتابع: "وفي نهاية المطاف نرى في الولايات المتحدة الآن عددا أكبر من الشباب بين المصابين بالمقارنة مع ما كان قبل شهرين".