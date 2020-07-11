وفاة فتاة أمريكية بعدما اصطحبتها والدتها إلى حفلة "التقاط كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

لقيت فتاة أمريكية تبلغ من العمر 17 عاماً حتفها جراء مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما أخذتها والدتها إلى حفل "التقاط كورونا" المثير للجدال، حيث لا يرتدي أي من الضيوف الكمامات.



وأدخلت كارسين ديفيس إلى مستشفى جوليسانو للأطفال في فورت مايرز الشهر الماضي قبل أن تتدهور صحتها بسرعة، وبعد ذلك بيومين نُقلت إلى غرفة العناية المركزة في عيد ميلادها، ووضعت على جهاز التنفس الصناعي.

إلا أن كارسين خسرت معركتها مع الفيروس بعد فترة وجيزة، لتكون واحدة من أصغر ضحايا كورونا في ولاية فلوريدا.

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وقالت عالمة البيانات ربيكا جونز إن والدة ديفيس أخذتها إلى حفلة، لتعريض ابنتها التي تعاني من ضعف المناعة عمداً للفيروس، كما كانت تعاني من البدانة المفرطة واضطرابات في الجهاز العصبي، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأفادت تقارير إعلامية أن والدا كارسين أعطياها عقار أزيثروميسين كعلاج وقائي، بعد حضور الحفل بين 10 و 15 يونيو الماضي بمشاركة أكثر من 100 طفل.

وقال موقع "ميتر" إن من الواضح أنها كانت تعاني من صداع وسعال خفيف قبل تناول الدواء.

وتضمن الحفل الذي لم تراع فيه تعليمات الوقاية والتباعد الاجتماعي دي جي وموسيقى وألعاباً، ومن غير المعروف بعد إذا كان أي من الأطفال الآخرين قد تعرض للإصابة بالفيروس.