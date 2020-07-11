«رواد الأعمال الإماراتيين» تبحث الفرص والتحديات في المشتريات الحكومية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تنظم «جمعية رواد الأعمال الإماراتيين» ندوة حوارية افتراضية عبر الإنترنت مساء يوم الاثنين المقبل الموافق 13 يوليو/ تموز 2020 تحت عنوان «المشتريات الحكومية ورواد الأعمال - فرص وتحديات».

وتناقش الندوة دور «إدارة المشتريات الحكومية» بوزارة المالية في تمكين رواد الأعمال الإماراتيين من تجاوز تداعيات أزمة كورونا (خلال وبعد الأزمة)، وأهمية تفعيل منصة خاصة للمشتريات الحكومية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما تستعرض الندوة الدور الوطني والاجتماعي لرواد الأعمال الإماراتيين ومساهماتهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل لمواطني دولة الإمارات من خلال إعادة تدوير منظومة نمو الأعمال بما ينعكس على الاقتصاد الوطني.

وتتطرق الندوة إلى نقاشات حول إمكانية إعطاء الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة عادلة من المناقصات الحكومية في ظل تضرر رواد الأعمال الإماراتيين من المنافسة غير المتكافئة أحياناً، وكذلك أهمية تعاون المشتريات الحكومية في توفير الصفقات والعقود لرواد الأعمال الإماراتيين وإيجاد الحلول المناسبة، وأهمية تطبيق الحوكمة لإدارات الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان الارتقاء بجودة العمل والاستدامة.

ويشارك بالندوة عدد كبير من كبار المتحدثين، حيث يشارك سند المقبالي رئيس مجلس إدارة «جمعية رواد الأعمال الإماراتيين» بحديث مهم ينقل من خلاله العديد من التحديات التي تواجه رواد الأعمال الإماراتيين على خلفية تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا وما بعدها.

كما تتحدث خلال الندوة مريم محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة بـ«وزارة المالية»، والمهندسة عزة سليمان مدير «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» بوزارة الاقتصاد، وتريس أحمد الكتبي المدير التنفيذي بمكتب المشتريات الحكومية بـــ«دائرة الإسناد الحكومي» أبوظبي.

كما يشارك في الجلسة بالحديث، منى الشعفار مدير مشتريات أول «طيران الإمارات»، ومحمد الجنيبي مدير إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد بـ«مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»، وثريا محمد مدير برنامج المشتريات الحكومية بـ«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وسلطان المهيري مدير المحتوى المحلي بـ«مجموعة الاتحاد للطيران»، وإبراهيم بن شاهين الرئيس التنفيذي لشركة «آي للتجارة العامة».