مكاسب أسبوعية قوية للأسهم الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية الجمعة، إذ ساعد تحليل إيجابي لعقار مضاد للفيروسات من شركة جيلياد ساينسز لعلاج كوفيد-19 على تهدئة مخاوف المستثمرين حيال الزيادة غير المسبوقة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ومع ارتفاع أسهم القطاع المالي.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 369.21 نقطة، أو 1.44 في المئة، إلى 26075.3 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 32.99 نقطة، أو 1.05 في المئة، إلى 3185.04 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 69.69 نقطة، أو 0.66 في المئة، إلى 10617.44 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ربح داو 1% وحقق ستاندرد آند بورز زيادة 1.8% وقفز ناسداك 4%. (رويترز)