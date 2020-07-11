شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تصفع السلع الفرنسية برسوم جمركية «انتقامية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة؛ إنها ستفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على واردات فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار، وذلك رداً على ضريبة فرنسا الجديدة على الخدمات الرقمية، لكنها سترجئ تطبيق الرسوم الجديدة بما يصل إلى 180 يوماً.
وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الخطوة ستؤثر في سلع فرنسية مثل مستحضرات التجميل وحقائب اليد. وقال إن إرجاء التطبيق سيتيح مزيداً من الوقت لحل المشكلة، بما في ذلك إجراء مناقشات في إطار مجموعة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تأتي الخطوة الأمريكية في أعقاب تحقيق أمريكي خلص إلى أن الضريبة الفرنسية تنطوي على تمييز ضد شركات تكنولوجيا أمريكية مثل جوجل وفيسبوك وأبل.
(رويترز)
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