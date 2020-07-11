«الآثار» المصرية تستعد لافتتاح متحف شرم الشيخ

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بدأت وزارة الآثار المصرية حملة دعائية طالت شوارع ومنتجعات مدينة شرم الشيخ، استباقاً لحفل افتتاح متحف شرم الشيخ الدولي، المقرر افتتاحه خلال فترة وجيزة.

ويضم المتحف الجديد ست قاعات للعرض إلى جانب مبنى إداري، وسلسلة من المطاعم والكافيتريات، فضلاً عن مبنى للبازارات، ومتاجر للحرف الأثرية، ومسرح مكشوف.

وكانت وزارة الآثار انتهت من نقل عدد كبير من القطع الأثرية إلى مبنى المتحف الجديد. وقال الدكتور محمود مبروك مستشار وزير الآثار للعرض المتحفي: إن المتحف سوف يضم مجموعة منتقاة من القطع الأثرية، من بينها رأس الملكة حتشبسوت، التي عثر عليها في المعبد الجنائزي لحتشبسوت عام 1926 بالدير البحري، إلى جانب مجموعة «تماثيل التناجرا» لسيدات بملابس وطرز مختلفة، ومجموعة من التراث السيناوي.

وتضم القاعة الكبرى لمتحف شرم الشيخ الجديد، مجموعة منتقاة من القطع الأثرية التي تعبر عن الإنسان والحياة البرية في مصر القديمة، وتعكس اهتمامات المصري القديم بالعلم والرياضة والصناعات والحرف، فضلاً عن علاقته بالبيئة المحيطة به، وتشمل القاعة جزءاً خصص لعرض مجموعة الحيوانات المحنطة، من ناتج «حفائر البوباسطيين» بسقارة، مثل القطط والجعارين، وأيضاً البابون والتمساح والصقر.