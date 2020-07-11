رصد «الكندور» بعد 50 عاماً من اختفائه بأمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:مصطفى الزعبي



رصد مسؤولو متنزه سيكيوا الوطني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عودة طيور الكندور بعد 50 عاماً على اختفائها. وأشار المسؤولون إلى أن إغلاق المتنزه منذ مارس الماضي حتى الشهر الفائت بسبب جائحة «كورونا»، أسهم في عودة الكندور إلى المنطقة وأمريكا الشمالية بالكامل.

ويعتبر الكندور أكبر طائر بري في أمريكا الشمالية، مع جناحين يصل طولهما إلى 9.5 قدم، ويزن ما يصل إلى 31 رطلاً، وهو على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة منذ عام 1967، بسبب التسمم بالرصاص في تلك الفترة.

ورُصد ما لا يقل عن 6 طيور كندور في الحديقة في أواخر مايو الماضي، بما في ذلك اثنان بالقرب من مورو روك، وهي وجهة مشهورة للمشي لمسافات طويلة.

وقالت وكالة المنتزهات القومية وخدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، في بيان صحفي،: إن أربعة طيور آخرين شوهدوا في الغابة العملاقة.

وقال ديفي مايو، عالِم الأحياء والمختص بطيور الكوندور بحديقة حيوان سانتا باربرا في كاليفورنيا: نستخدم أجهزة إرسال «جي بي إس» لتتبع حركة الطيور، والتي يمكن أن تتجاوز مئات الأميال في يوم واحد. ووثقنا إشارات الطيور حول الغابة، بعد ملاحظة الطيور من قبل مسؤولي الحديقة، مؤكدين تواجدها في هذه البيئة من قبل.

وتوفر البيانات التي يتم التقاطها بواسطة نظام «جي بي إس» للعلماء مجموعة من المعلومات مثل موائل الكندور، ومواقع التعشيش وأنشطة التغذية، كما تكتشف الطيور المريضة والجريحة والميتة في البرية.